Mio caro Charb

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sette gennaio 2015, mezzogiorno. I coniugionnier, Denise e Michel, si apprestano a pranzare. La radio, come tutti i giorni, è sintonizzata su France Inter. “Attentato a Charlie Hebdo”, annuncia una voce gelida. “Papà e io ci guardiamo, increduli. Decido di chiamarti subito ometto mio, ma non ricevo nessuna risposta. C’è solo la segreteria telefonica. ‘Dimmi Stéphane, cos’è successo a Charlie? Qualcosa di grave?’. Non mi rispondi, non mi risponderai più”. Inizia così “Lettre à mon fils” (JC Lattès), la lettera di una madre, Deniseonnier, al suo petit bonhomme, Stéphane, direttore e quintessenza del settimanale satirico Charlie Hebdo fino a quel giorno maledetto di sei anni fa, quando la violenza islamista irruppe al 10 di rue Nicolas Appert e glielo portò via per sempre. “Sono seduta alla tua scrivania, che ora è ...