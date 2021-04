Mammotome | cos’è e a cosa serve l’agobiopsia mammaria

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il, anche noto come biopsia sotto guida stereotassica, è un’agobiopsia tecnologicamente avanzata per il prelievo multiplo di tessuto mammario. La procedura di cui si avvale è completamente controllata dal computer: un sistema che garantisce una maggiore precisione, sia nelle procedure legate alla corretta valutazione della localizzazione di inserimento dell’ago sia nella profondità. La biopsia sotto guida stereotassica, in particolare, viene effettuata in tutti quei casi in cui si ipotizzino distorsioni della normale struttura parenchimale o lesioni tumorali per micro calcificazioni, e rappresenta lo step intermedio fra la mammografia e un eventuale intervento chirurgico. Il materiale estratto con agobiopsia viene poi sottoposto ad analisi istologica in laboratorio, in modo da garantire una precisa definizione circa la sua natura maligna o benigna. ...