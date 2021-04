M5S, la rivoluzione di Giuseppe Conte: vicino l’addio a Rousseau (Di venerdì 30 aprile 2021) Giuseppe Conte è pronto a rivoluzionare il M5S. L’ex premier scenderà in politica con i pentastellati, dando una nuova pelle al MoVimento. Giuseppe Conte torna in politica schierandosi con il M5S. Dopo l’esperienza da Presidente del Consiglio, il giurista è pronto a dare una seconda vita al MoVimento 5 Stelle che sta vivendo una continua L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 aprile 2021)è pronto a rivoluzionare il M5S. L’ex premier scenderà in politica con i pentastellati, dando una nuova pelle al MoVimento.torna in politica schierandosi con il M5S. Dopo l’esperienza da Presidente del Consiglio, il giurista è pronto a dare una seconda vita al MoVimento 5 Stelle che sta vivendo una continua L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fattoquotidiano : Santoro a La7: “Oggi in tv il conformismo è ovunque. M5s? Mi sarei aspettato rivoluzione in Rai e invece si sono ac… - zazoomblog : M5S la rivoluzione di Giuseppe Conte: vicino l’addio a Rousseau - #rivoluzione #Giuseppe #Conte: #vicino - mario_guermandi : @jacopo_iacoboni E allora come un politologo annoiato qualsiasi sub-appalta la rivoluzione verde ai M5S: meglio lor… - gjscco : @GiovanniGatta4 @fattoquotidiano @marcotravaglio Invece di battere ancora nel passato demenziale che ci ha portato… - vanessabeaudoi8 : RT @claudiodamico72: DETTO DA CHI IN #RAI SI E' ARRICCHITO...DANDO SEMPRE CONTRO AL MOVIMENTO....CHE NON SI E' MAI FATTO CORROMPERE DA NESS… -