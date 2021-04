Lottatore di sumo cade e muore: polemiche sulla sicurezza (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 28enne Hibikiryu, giovane Lottatore di , è morto mercoledì scorso dopo un mese di agonia da quando aveva battuto la testa durante un incontro svoltosi nella capitale il 26 marzo scorso allo stadio ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 28enne Hibikiryu, giovanedi , è morto mercoledì scorso dopo un mese di agonia da quando aveva battuto la testa durante un incontro svoltosi nella capitale il 26 marzo scorso allo stadio ...

