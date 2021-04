Istat | nuova contrazione dell’economia nel primo trimestre

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Neldel 2021 l’economia italiana ha subito una, di entità più contenuta rispetto a quella registrata nel quartodel 2020. Il risultato – spiega l’in una nota – risente, in particolare per il settore terziario, degli effetti economici delle misure adottate a contrasto dell’emergenza sanitaria. Si riduce l’intensità del calo tendenziale del Pil che passa dal 6,6% delprecedente all’1,4%. La stima preliminare – sottolinea l’Istituto di statistica – ha, come di consueto, natura provvisoria e si basa sulla valutazione dell’andamento delle componenti di offerta che indica un’espansione dell’agricoltura e dell’attività industriale e unadei servizi. Nel ...

E' il commento dell'ISTAT alla stima preliminare del trimestre. Il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, nei primi tre mesi del 2021 ha subito una nuova contrazione, "di entità più contenuta" rispetto a quella registrata nel quarto trimestre del 2020. Il risultato - spiega l'ISTAT in una nota - risente, in particolare per il settore terziario, degli effetti economici delle misure adottate a contrasto dell'emergenza sanitaria.

L'ISTAT ha reso noto il dato del Pil (prodotto interno lordo), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015. Crollo delle nascite nel nostro paese: un ulteriore aspetto negativo della pandemia che ci ha colpito, è legato al drammatico calo delle nascite. Nel 2020 l'ISTAT ci dice che i nuovi nati sono stati solo...