Intitolazione Aula Magna Prefetto Carlo Mosca

Questa mattina, presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia in Roma, si è svolta la Cerimonia di Intitolazione dell'Aula Magna della Scuola al Prefetto Carlo Mosca. Si intende così mantenere viva la memoria del Prefetto Carlo Mosca, una delle figure centrali della riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché dell'istituzione

Ultime Notizie dalla rete : Intitolazione Aula Scuola di perfezionamento: aula magna intitolata a Carlo Mosca Si è tenuta questa mattina a Roma, alla Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, la cerimonia di intitolazione dell'aula magna al prefetto Carlo Mosca, deceduto lo scorso 30 marzo. Carlo Mosca, che agli inizi della sua carriera aveva fatto parte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è ...

