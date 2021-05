Fuga di verbali coperti da segreto | bufera su Davigo e il Csm

(Di venerdì 30 aprile 2021) Una nuovarischia di coinvolgere il Csm e riguarda atti giudiziarida, lettere anonime, calunnie con il coinvolgimento di alcune Procure, prima fra tutte Milano. Una nuovarischia di coinvolgere il Csm e riguarda atti giudiziarida, lettere anonime, calunnie con il coinvolgimento di alcune Procure, prima fra tutte Milano. Come scrivono oggi alcuni quotidiani, sarebbe stato proprio un pm di questo ufficio, Paolo Storari, a consegnare un anno fa iancora segreti all’allora consigliere del Csm Piercamillo, senza informare i propri capi, a partire dal procuratore Francesco Greco, e anzi allo scopo di tutelarsi da essi. I, tuttora segretati, sono quelli ...

Le fibrillazioni di Milano e le indagini perdi notizia - A Milano , intanto, le frizioni nate suidi Amara portano Storari a non occuparsi più delle indagini sul cosiddetto 'falso ...DAGONOTA PIERO AMARA Ladi notizie deidel faccendiere pentito Piero Amara, grande accusatore di Palamara, getta nell'inferno la magistratura italiana. Sottratti dal pm di Milano Storari, consegnati a Davigo e ...Il Quirinale sarebbe stato al corrente della circolazione di documenti segreti, in cui si parlava anche della loggia massonica "Ungheria" ...La partita – l’intera partita – è molto più delicata di quanto possa apparire. Quella della Procura di Roma, avviata prima da Milano e Perugia (guidate da Francesco Greco e Raffaele Cantone) non è inf ...