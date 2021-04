Finiscono fuori strada e il suv si ribalta: a bordo due ragazzi di 17 e 19 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Alla curva dopo il sottopasso di Levate, hanno sbandato con il suv e si sono ribaltati oltre la siepe, sul marciapiede al lato della strada. Nell’incidente, avvenuto intorno alle 13.30 di venerdì in via dei Caravaggi, sono rimasti feriti in modo non grave due ragazzi di 17 e 19 anni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze per i soccorsi e i vigili del fuoco per il recupero del mezzo. All’origine potrebbe esserci l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta nelle ultime ore. Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 aprile 2021) Alla curva dopo il sottopasso di Levate, hanno sbandato con il suv e si sonoti oltre la siepe, sul marciapiede al lato della. Nell’incidente, avvenuto intorno alle 13.30 di venerdì in via dei Caravaggi, sono rimasti feriti in modo non grave duedi 17 e 19. Sul posto sono intervenute tre ambulanze per i soccorsi e i vigili del fuoco per il recupero del mezzo. All’origine potrebbe esserci l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta nelle ultime ore.

