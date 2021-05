F 1 | GP Portogallo | - Libere 2 | Hamilton è il più veloce

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nella seconda sessione di provedel GP del, Lewisha ottenuto il giro piùdella sessione, staccando di poco più di un decimo la Red Bull di Max Verstappen e di tre decimi l'altra W12 del compagno di squadra Valtteri Bottas. A Portimao si profila la tanto attesa sfida tra la Mercedes e la Red Bull e nelle provedi oggi abbiamo avuto un antipasto di ciò che vedremo nel resto del weekend: distacchi serrati e pieno equilibrio per una lotta sul filo dei centesimi di secondo. Passo avanti per la Rossa. Mentre i riflettori continuano a essere puntati sulle prime due squadre in classifica, dietro c'è la Rossa di Maranello che fa capolino. Per la Scuderia Ferrari il venerdì di Portimao è sicuramente positivo e non solo sotto il profilo cronometrico. Mentre Charles ...

Advertising

SkySportF1 : Vettel si ferma nel box della McLaren nelle libere del GP Portogallo a Portimao. VIDEO #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - SkySportF1 : F1, GP Portogallo: l'analisi delle prove libere da Portimao #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? Miglior tempo di Hamilton (?? #FP2) ? Tempi e cronaca ? - greenflagita : Ecco i tempi della seconda sessione di libere del Gran Premio del Portogallo. - greenflagita : Ecco i tempi della prima sessione di libere del gran premi del Portogallo. -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Libere

Ieri ha preso le misure nelle, non era soddisfatto come ogni venerdì: l'asfalto liscio ... si ripeterà anche in. Salvo sorprese ', prevede Daniele Sparisci sul Corriere della Sera.DIRETTA FORMULA 1, LE PROVEMattinata già ricca di indicazioni significative sulla pista del Portimao nelle Fp1 del GP del. La prima sessione di proveha avuto un ...Ma non solo, libero ingresso anche per tutti coloro che abbiano un documento che attesti la presenza di anticorpi al SARS-CoV-2 (test PCR o test sierologico) dopo aver contratto il Covid-19.Formula 1 2021, GP del Portogallo, tutte le info sul terzo appuntamento del campionato. Si corre all'Autodromo Internacional do Algarve ...