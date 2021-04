Esame farsa di Suarez | ora spunta anche il video del test Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr – In questi giorni è tornata a tenere banco la grottesca vicenda dell’di italiano di Luis. Unain piena regola che serviva al calciatore uruguaiano per ottenere la cittadinanza, e quindi per diventare comunitario (attualmente le squadre europee devono rispettare un tetto massimo di tesserati extracomunitari). In questo modo sarebbe stato facilitato di parecchio il suo ingaggio da parte di una squadra italiana (o europea), e in particolare della Juventus, che al tempo era alla ricerca di un centravanti di spessore da affiancare a Cristiano Ronaldo. L’diLa trascrizione integrale dell’diera stata divulgata già lo scorso dicembre. Ora, però, Repubblica è entrata in possesso delle ...