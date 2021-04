Ermal meta ci soreprende con una speciale performance olografica sulle note del singolo “Uno” (Di venerdì 30 aprile 2021) Milano. Roma. Napoli. Tre città unite sotto UNO stesso cielo. Solo per oggi, venerdì 30 aprile, Ermal meta sarà l’assoluto protagonista di uno speciale evento inedito per l’Italia, che grazie ad un’innovativa tecnologia permetterà all’artista di presentare in contemporanea nelle Grandi Stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale, il nuovo singolo “UNO”, da oggi in radio. In queste tre stazioni, infatti, è allestito un olobox, struttura che permette di proiettare in 3D la performance del brano, con le immagini della band su un ledwall ed Ermal meta in ologramma. Un modo per rendere più “tangibile” e reale l’idea stessa di concetto live, in un momento in cui non è ancora possibile assistere a un vero e proprio concerto. In collaborazione con Grandi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Milano. Roma. Napoli. Tre città unite sotto UNO stesso cielo. Solo per oggi, venerdì 30 aprile,sarà l’assoluto protagonista di unoevento inedito per l’Italia, che grazie ad un’innovativa tecnologia permetterà all’artista di presentare in contemporanea nelle Grandi Stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale, il nuovo“UNO”, da oggi in radio. In queste tre stazioni, infatti, è allestito un olobox, struttura che permette di proiettare in 3D ladel brano, con le immagini della band su un ledwall edin ologramma. Un modo per rendere più “tangibile” e reale l’idea stessa di concetto live, in un momento in cui non è ancora possibile assistere a un vero e proprio concerto. In collaborazione con Grandi ...

