Aureliano | “VAR a chiamata per i club? Non vedo problemi | se verrà inserito nel protocollo”

Gianluca Aureliano, arbitro della sezione di Bologna, ha parlato di diversi temi legati al VAR a TeleLombardia. Tra questi, anche l'ipotesi dell'istituzione del VAR a chiamata per le squadre in futuro: "Se un giorno verrà inserita nel protocollo lo applicheremo. Senza alcun problema"

