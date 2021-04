Ascolti TV | Giovedì 29 aprile 2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) Daniele Liotti Nella serata di ieri, Giovedì 29 aprile 2021, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Transformers 4 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 l’incontro di Europa League Manchester United – Roma segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Un Amore a Cinque Stelle ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai4 Criminal Minds registra .000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Daniele Liotti Nella serata di ieri,29, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Transformers 4 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 l’incontro di Europa League Manchester United – Roma segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Un Amore a Cinque Stelle ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai4 Criminal Minds registra .000 spettatori ...

Advertising

tvblogit : Ascolti tv di giovedì 29 aprile 2021 #AscoltiTv - Cosmicpolitan_ : RT @fabiofabbretti: Male l'#Isola che non si schioda dai 2,8 milioni di spettatori (16.5% di share), vince facile #UnPassoDalCielo6 (4,7 ml… - fabiofabbretti : Male l'#Isola che non si schioda dai 2,8 milioni di spettatori (16.5% di share), vince facile #UnPassoDalCielo6 (4,… - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 29 aprile 2021: Un passo dal cielo 6, Amore Criminale, Isola dei Famosi, Piazzapulita, dati Audi… - SergiPatrizia : RT @Liliwhities: Comunque se non smorzano le dinamiche e li fanno litigare non è malaccio. Domani farà ascolti bassi come ogni giovedì da q… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Giovedì Un passo dal cielo 6: le anticipazioni della quinta puntata ... che continua a conquistare ottimi ascolti che fanno già ipotizzare l'arrivo di una settimana stagione. In attesa di saperne di più, ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 29 aprile. Un ...

Isola dei Famosi: Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez ospiti in studio Per via degli ascolti flop, con molta probabilità la produzione del reality show sta puntando su ... Le anticipazioni Giovedì 29 aprile in prima serata su Canale 5, tredicesimo appuntamento con L'Isola ...

Ascolti tv giovedì 29 aprile: Un passo dal cielo 6, Isola dei Famosi 2021, Piazzapulita TPI ... che continua a conquistare ottimiche fanno già ipotizzare l'arrivo di una settimana stagione. In attesa di saperne di più, ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda29 aprile. Un ...Per via degliflop, con molta probabilità la produzione del reality show sta puntando su ... Le anticipazioni29 aprile in prima serata su Canale 5, tredicesimo appuntamento con L'Isola ...