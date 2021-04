Anemia | un nuovo studio su un nuovo farmaco per curarla

(Di venerdì 30 aprile 2021) Una combinazione di farmaci orali economici può essere in grado di trattare l’che induce affaticamento causata da malattie croniche e infiammazione, suggerisce una nuova scoperta dalla University of Virginia School of Medicine. L’può causare grave affaticamento, scatenare mal di testa, vertigini, battito cardiaco rapido e sudorazione. “Queste anemie non solo causano sintomi spiacevoli, ma sono anche associate a compromissione funzionale e durata di vita più breve”, ha dichiarato il ricercatore Dr. Adam Goldfarb, capo della Divisione di Patologia Sperimentale di UVA Health. “Gli svantaggi delle terapie attuali includono la loro spesa, la tendenza a perdere efficacia e il rischio di gravi effetti collaterali. Questoapproccio terapeutico ha il potenziale per fornire un’alternativa a basso costo, ...

