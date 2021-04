Addio vecchi Super Tele e Super Santos

(Di venerdì 30 aprile 2021) I pallonisaranno prodotti solo con plastiche biologiche e senza ftalati. Ci abbiamo giocato tutti, erano imprevedibili ed andavano dove volevano loro. Ma costavano poco e li trovavi dappertutto, soprattutto nelle località balneari. Troppo inquinamento da plastica, tutti quei palloni perduti. E stavolta ci sentiamo di approvare. La svolta La svolta è stata annunciata dal produttore Mondo: “A partire dal 2021, la produzione di palle in Pvc di Mondo verrà effettuata utilizzando una nuova formula a base bio, che sostituisce il 50% delle sostanze di origine fossile con un derivato di origine vegetale proveniente da fonti rinnovabili: un materiale completamente riciclabile. In termini di gioco il prodotto avrà un valore più elevato, grazie alle migliori ...

Advertising

Annalis80790333 : RT @tvsvizzera: A fine aprile saranno fuori corso i vecchi biglietti dell'ottava serie delle banconote elvetiche, quella che omaggia Le Cor… - marco_disca : RT @tvsvizzera: A fine aprile saranno fuori corso i vecchi biglietti dell'ottava serie delle banconote elvetiche, quella che omaggia Le Cor… - tvsvizzera : A fine aprile saranno fuori corso i vecchi biglietti dell'ottava serie delle banconote elvetiche, quella che omaggi… - comment322 : FLOP MONTALBANO ADDIO VECCHI NUMERI ORA SOLO (e si è poco per quello che ha fatto sempre) 4.7 MILIONI #AscoltiTv - schnitzlerrr : Sono riusciti a dimostrarsi più avidi di potere dei vecchi politicanti. -

Ultime Notizie dalla rete : Addio vecchi

AdHoc News

Le due semifinali di Europa League hanno esaltato alcuniprotagonisti con le maglie delle ... Anche se qualcuno obietta: 'Pogba. Se c'erano delle possibilità di rivederti con la nostra ...A breve diremoaitelevisori, oppure dovremo apporre al loro fianco un nuovo decoder, ecco le date Non avverrà tutto subito ed in fretta, ma per chi ha un vecchio televisore è meglio abituarsi all'idea. ...Luciano Spalletti è il primo nome della lista di Aurelio De Laurentiis qualora la squadra azzurra dovesse arrivare in Champions League.Tra due mesi esatti scadranno i contratti dell'area sportiva bianconera, quello di Paratici su tutti. Una questione da affrontare, tra rinnovo e rivoluzione ...