Vaccini, alla Mostra d’Oltremare centinaia di pazienti fragili, disabili e anziani in fila per ore. Esplode la rabbia (Di giovedì 29 aprile 2021) Lunghe file di pazienti fragili, disabili ed anziani ieri al Centro vaccinale della Asl NA 1 della Mostra d’ Oltremare di Napoli. Proteste dei convocati che hanno inviato una lettera alle redazioni dei giornali. “Siamo stati convocati alle 14.15.- scrive G.A., professionista residente a Chaia – in fila, in piedi, c’ erano centinaia di persone già in attesa. Quattro gli sbarramenti da superare. Una fila chilometrica, superata la quale, ne iniziava un altra” “Ogni tanto – prosegue la lettera – qualcuno degli anziani , fragili o disabili, non ce la faceva più e gli portavano una sedia”, “Dopo aver superato cinque file e dopo due ore di fila in piedi – racconta il professionista – sono ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 aprile 2021) Lunghe file diedieri al Centro vaccinale della Asl NA 1 dellad’ Oltremare di Napoli. Proteste dei convocati che hanno inviato una lettera alle redazioni dei giornali. “Siamo stati convocati alle 14.15.- scrive G.A., professionista residente a Chaia – in, in piedi, c’ eranodi persone già in attesa. Quattro gli sbarramenti da superare. Unachilometrica, superata la quale, ne iniziava un altra” “Ogni tanto – prosegue la lettera – qualcuno degli, non ce la faceva più e gli portavano una sedia”, “Dopo aver superato cinque file e dopo due ore diin piedi – racconta il professionista – sono ...

