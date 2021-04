Terrorismo online: cancellare i post entro un’ora | Punto Informatico (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Parlamento europeo ha approvato una legge che obbliga le piattaforme online a rimuovere i contenuti terroristici entro 60 minuti. Terrorismo online: cancellare i post entro un’ora Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Terrorismo online: cancellare i post entro un’ora Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Parlamento europeo ha approvato una legge che obbliga le piattaformea rimuovere i contenuti terroristici60 minuti.. Read MoreL'articoloproviene da HelpMeTech.

Advertising

zazoomblog : Perché il nuovo regolamento europeo contro il terrorismo online rischia di fare più male che bene - #Perché #nuovo… - libellula58 : RT @puntotweet: Terrorismo online: cancellare i post entro un’ora - - puntotweet : Terrorismo online: cancellare i post entro un’ora - - comunica_rp : Terrorismo online, Facebook & co avranno un’ora al massimo per oscurare i contenuti - infoitscienza : Stretta sul terrorismo online: contenuti rimossi in 1 ora, è legge in -