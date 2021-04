SPALLUTO | LA VIOLA CHE CRESCE

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 29 aprile 2021) La Fiorentina ha vinto la Coppa Italia Primavera. battendo ieri sera la Lazio 2-1 in finale. Si tratta del terzo trionfo in tre anni per la compagine, sempre più fucina di giovani talenti. Grande protagonista, con una doppietta, il bomber della, Samuele, attaccante classe 2001.non ha solo trascinato i suoi alla vittoria con la doppietta in finale, ma ha praticamente condotto la Fiorentina per mano per tutta la competizione, con 6 gol in 4 partite, grazie alle quali la compagine toscana ha eliminato Milan, Juventus e Genoa e poi ovviamente la Lazio in finale. Ma i numeri del baby bomber non sono eccellenti solo in Coppa Italia, ma anche in campionato. Nato il 15 febbraio del 2001 a San Pietro Vernotico, in Puglia, provincia di Brindisi, Samueleè cresciuto ...