Shock nel Napoletano | 54enne muore a causa di un malore dopo essere andato dal medico

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una vera e propria tragedia si è consumata nel comune di Calvizzano dove un uomo di 54 anni è morto in strada a seguito di un. Era appenaa ritirare una ricetta dal/sindaco. Si era recato allo studio del, nonché sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, per ritirare una ricetta. Appena tornato in strada però è stato colto da unimprovviso. Sul posto sono immediatamente giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo senza successo, purtroppo hanno dovuto constatarne il decesso. L’uomo lascia la moglie, Orsola Cipolletta, e due figli. L’ultimo saluto a Gabriele sarà dato oggi, 29 aprile, alle ore 17.40 presso la Chiesa di San Giacomo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

