Shevchenko: "Non rimpiango nulla. Dopo Istanbul gridavo nella notte" (Di giovedì 29 aprile 2021) Andrij Shevchenko ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Andiamo a leggere la conversazione completa. Leggi su 90min (Di giovedì 29 aprile 2021) Andrijha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Andiamo a leggere la conversazione completa.

Advertising

PianetaMilan : - reid_jareau : RT @MilanLiveIT: «Avevo fame. Non di soldi, tutto sommato non stavamo male, ma di successo. Io volevo avere successo in quel che amavo fare… - LukeRedblack : “Avevo fame, non di soldi. Fame di successo”. Andriy Shevchenko. - Mediagol : Shevchenko: 'L'Italia nel mio destino. #Milan? La prima volta che firmai non guardai la cifra' - bintYusuf___ : RT @MilanLiveIT: «Avevo fame. Non di soldi, tutto sommato non stavamo male, ma di successo. Io volevo avere successo in quel che amavo fare… -