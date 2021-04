Sfilata Saint Laurent tra natura ostile e tacchi a spillo

(Di giovedì 29 aprile 2021) In questo complicato periodo ancora caratterizzato dall’epidemia di coronavirus, anche il mondo della moda si è dovuto reinventare. Infatti, oltre alle fashion-week organizzate tenendo conto della tutela della sicurezza e della salute, le maison ormai presentano i loro nuovi modelli con grandi eventi video. In questi giorni è stato il turno della

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sfilata Saint

Laurent dovrebbe fare qualcosa di sognante e far pensare: che diamine ci fa lei lì?'. E' una domanda che sorge spontanea. Cosa ci fanno queste modelle dalle gambe infinite tra le rocce '...Come instagram .com/p/CJAqoh - qUbm/' target='_blank'>questo post dove Charlotte Gainsburg , Hailey Bieber, Kaia Gerber e Zoe Kravitz indossano a loro volta i look diLaurent (ex Yves, ...L'ultima sfilata di Saint Laurent ha puntato ad un gioco di contrasti tra un paesaggio ostico e la sontuosità dei modelli proposti.Iconica e osannata: la collezione Autunno Inverno 1965/1966, che vede lo stilista Yves Saint Laurent e il pittore Piet Mondrian protagonisti della scena, segna ancora oggi uno dei momenti più salienti ...