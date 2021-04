Pompei | 24enne aggredita e uccisa | non si esclude alcuna pista

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pompei 24enne

I carabinieri stanno presidiando l'edificio dove è stato trovato il corpo della giovane donna, in via Carlo Alberto, non lontano dalla basilica di. Nessuno dei condomini può entrare o uscire. ...Sono in pieno svolgimento e per ora non escludono alcuna pista le indagini sulla morte di Grazia Severino, 24 anni, studentessa universitaria dideceduta per gravi ferite d'arma da taglio all'addome e sul cui corpo sono state trovate tracce riconducibili a una aggressione di tipo sessuale. La giovane è stata soccorsa nell'area box auto ...La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo, affidato al pm Antonio Barba (ilmattino.it) Si chiamava Grazia Severino la ragazza violentata e uccisa a coltellate a Pompei ... di Castellammare ...Grazia Severino è stata violentata e uccisa a Pompei, in provincia di Napoli, alla vigilia del suo 24esimo compleanno: sono in corso le indagini.