Omicidio Giordana Di Stefano | la storia della giovane mamma uccisa a coltellate dal compagno nel catanese

(Di giovedì 29 aprile 2021)Di: ripercorriamo la drammaticaaccoltellata dal fidanzato in provincia di Catania. Nell’ottobre del 2015 la vita diDiè stata spezzata con ferocia dal suo ex. L’uomo, Luca Priolo, era il padresua bambina (all’epoca aveva 4 anni), ma il loro rapporto si era rapidamente incrinato e laaveva deciso che sarebbe stato meglio crescere la sua piccola da sola. Una decisione che Luca non aveva accettato, dopo la quale aveva cominciato a seguire e importunare l’ex fidanzata. Stanca di quello stalking, la ragazza il 3 ottobre del 2013 lo aveva denunciato. Aver ...

Giordana di Stefano, una ragazza di vent'anni, che vive a Catania, diventata mamma ad appena quindici anni. Giordana ama moltissimo sua figlia, è una ballerina e le manca un ultimo esame per poter div ...