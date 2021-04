Omicidio di Giuseppe Parretta, la mamma Katia Villirillo: «È vivo nel mio cuore» (Di giovedì 29 aprile 2021) Tre anni fa veniva ucciso Giuseppe Parretta, il 18enne freddato a colpi d’arma da fuoco nella sede dell’associazione Libere Donne, presieduta dalla madre, Catia Villirillo, nel centro storico di Crotone. A sparare al giovane Giuseppe Perretta è stato Salvatore Gerace. Nel giorno del terzo anniversario della morte, la mamma ha annunciato che, proprio nei locali dell’associazione, sarà realizzata una Casa della Memoria delle vittime di reato. POTREBBE INTERESSARTI –> Amore Criminale, la storia di Giordana uccisa con 48 coltellate dal suo ex “Ho dato tanto a Crotone con la mia associazione, ma mi hanno lasciata sola a combattere il malaffare e le ingiustizie. Mio figlio è morto soltanto perché uno spacciatore si era messo in testa che la mia famiglia spiasse i suoi loschi affari”. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tre anni fa veniva ucciso, il 18enne freddato a colpi d’arma da fuoco nella sede dell’associazione Libere Donne, presieduta dalla madre, Catia, nel centro storico di Crotone. A sparare al giovanePerretta è stato Salvatore Gerace. Nel giorno del terzo anniversario della morte, laha annunciato che, proprio nei locali dell’associazione, sarà realizzata una Casa della Memoria delle vittime di reato. POTREBBE INTERESSARTI –> Amore Criminale, la storia di Giordana uccisa con 48 coltellate dal suo ex “Ho dato tanto a Crotone con la mia associazione, ma mi hanno lasciata sola a combattere il malaffare e le ingiustizie. Mio figlio è morto soltanto perché uno spacciatore si era messo in testa che la mia famiglia spiasse i suoi loschi affari”. ...

Advertising

contu_f : @nadurnet @AlvisiConci L'omicidio di Giuseppe Pinelli per esempio. La strage di Piazza Fontana per esempio. Il prim… - madliber : Che poi io mi domando come @ritadallachiesa possa avere tutta sta fiducia nelle divise, quando l'indagine sull'omic… - contu_f : @robertosabatin4 @DaniSbrollini @ItaliaViva @TgLa7 @Tg3web Il 'contesto storico', per quanto riguarda Pietrostefani… - contu_f : @RobyCostahagal1 @LauraGaravini Fine un cazzo. Perché se davvero Pietrostefani venisse estradato e finisse in carce… - rep_bologna : Omicidio Reggio Emilia. Padre ucciso a martellate e ferita la madre: arrestato il figlio, autore di romanzi gialli… -