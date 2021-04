Niente sfiducia | ma una commissione d' inchiesta | secondo voi Speranza rischia ancora il posto?

Advertising

Moreno01720679 : RT @cinicattiva: @matteosalvinimi Ti sei rimbecillito...non mi resta che la Meloni. Alle prossime votazioni vedrai che gli italiani la sfid… - ArtemiosMilani : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Tanto di coprifuoco e sfiducia a voi non frega niente. State solo facendo teatro. Che pena. - FrancescoSamma2 : @matteosalvinimi Se lei fosse stato all'opposizione, avrebbe presentato con FdI la mozione di sfiducia. Poiché ha d… - ErreraGiovanni : @LegaSalvini Avete votato contro la mozione di sfiducia a Speranza....@GiorgiaMeloni vi porterà via molti voti ...n… - Signorasinasce : @SimonMa91721979 Niente sfiducia. Il Senato l’ha respinta con 221 voti -

Ultime Notizie dalla rete : Niente sfiducia

Massimo Galli 'annoiato e anche abbastanza disgustato' rispetto alla richiesta dial ministro della Salute Roberto Speranza, respinta oggi dal Senato. 'L'argomento è ...questo 'non haa ......di sospendere la seduta fino alle ore 14 per ripristinare l'ordine prima del voto sullao ... se sei fuori, ti agiti ma non cambi", così il leader della Lega Matteo Salvini intervento ...Tutto è bene quel che finisce bene. Niente sfiducia a Roberto Speranza da parte di Lega e FI, che non votano le mozioni di sfiducia presentate, ieri al Senato, da Fratelli d’Italia e altri per mettere ...Sfiducia a Speranza, le reazione dei senatori dopo il voto. Durata: 01:02. Centrosinistra in piedi dopo l’intervento di Speranza in Senato, applausi anche da centrodestra Il ministro della Salute è in ...