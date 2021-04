Natalia Paragoni fa una confessione dolorosa: “Ho perso un bambino” (Di giovedì 29 aprile 2021) Natalia Paragoni svela di aver avuto un aborto: “Ho perso un bambino” Natalia Paragoni una giovane influencer conosciuta dal pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne e per essere la fidanzata di Andrea Zelletta, di recente si è lasciata andare a una dolorosa confessione in un’intervista concessa al settimanale Diva e Donna. Natalia oltre a svelare delle anticipazioni sul suo libro “La vita secondo Naty” ha fatto sapere che prima di conoscere l’ex gieffino ha vissuto due storie d’amore tormentate. Ma soprattutto l’ex corteggiattrice del programma condotto da Maria De Filippi ha confidato di aver avuto un aborto: “Purtroppo ho perso un bambino”. Natalia Paragoni ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021)svela di aver avuto un aborto: “Hoununa giovane influencer conosciuta dal pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne e per essere la fidanzata di Andrea Zelletta, di recente si è lasciata andare a unain un’intervista concessa al settimanale Diva e Donna.oltre a svelare delle anticipazioni sul suo libro “La vita secondo Naty” ha fatto sapere che prima di conoscere l’ex gieffino ha vissuto due storie d’amore tormentate. Ma soprattutto l’ex corteggiattrice del programma condotto da Maria De Filippi ha confidato di aver avuto un aborto: “Purtroppo houn”....

