Milan: Pioli non è in bilico (Di giovedì 29 aprile 2021) Il futuro al Milan di Stefano Pioli non sembra essere in discussione. Nonostante il periodo negativo della squadra, il tecnico ex Fiorentina e Lazio, dovrebbe restare saldamente al timone della formazione rossonera. Milan Benevento (probabili formazioni e Tv) Milan: Pioli crede ancora alla Champions League? La macchina perfetta creata da Stefano Pioli sembra essersi inceppata. I troppi passi falsi commessi dalla formazione rossonera hanno complicato il campionato del Diavolo. Dal possibile sogno scudetto alla concreta possibilità di non qualificarsi alla prossima Champions League. Il futuro del Milan passa per le prossime sei giornate di campionato in cui dovrà affrontare Juventus e Atalanta. Tuttavia, stando a quanto riportato da Tuttosport, il futuro di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Il futuro aldi Stefanonon sembra essere in discussione. Nonostante il periodo negativo della squadra, il tecnico ex Fiorentina e Lazio, dovrebbe restare saldamente al timone della formazione rossonera.Benevento (probabili formazioni e Tv)crede ancora alla Champions League? La macchina perfetta creata da Stefanosembra essersi inceppata. I troppi passi falsi commessi dalla formazione rossonera hanno complicato il campionato del Diavolo. Dal possibile sogno scudetto alla concreta possibilità di non qualificarsi alla prossima Champions League. Il futuro delpassa per le prossime sei giornate di campionato in cui dovrà affrontare Juventus e Atalanta. Tuttavia, stando a quanto riportato da Tuttosport, il futuro di ...

