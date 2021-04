Massimo Boldi suona la batteria e poi si commuove per la moglie. Ecco cosa è accaduto (Di giovedì 29 aprile 2021) La moglie Maria Teresa Selo è sempre con lui. Un dramma mai superato, averla perduta. Massimo Boldi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha raccontato di quanto sia ancora difficile accettare la morte della moglie, che aveva solo 47 anni. Con lei fu un colpo di fulmine: “È stato un incontro folgorante, mi ha colpito immediatamente. La prima volta che siamo usciti insieme ce ne siamo andati al cinema”. Ma il primo passo non è stato l’attore a farlo: “È stata lei, altrimenti non sarebbe successo nulla”. Su Instagram le ha fatto una dedica: “Ovunque tu sia”. Prima della chiacchierata, Boldi ha suonato la batteria, sua grande passione. Con lui in trasmissione anche le figlie, Manuela e Marta. Un papà molto attento, per così dire, ai fidanzati delle figlie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) LaMaria Teresa Selo è sempre con lui. Un dramma mai superato, averla perduta., ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha raccontato di quanto sia ancora difficile accettare la morte della, che aveva solo 47 anni. Con lei fu un colpo di fulmine: “È stato un incontro folgorante, mi ha colpito immediatamente. La prima volta che siamo usciti insieme ce ne siamo andati al cinema”. Ma il primo passo non è stato l’attore a farlo: “È stata lei, altrimenti non sarebbe successo nulla”. Su Instagram le ha fatto una dedica: “Ovunque tu sia”. Prima della chiacchierata,hato la, sua grande passione. Con lui in trasmissione anche le figlie, Manuela e Marta. Un papà molto attento, per così dire, ai fidanzati delle figlie ...

