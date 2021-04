Mafia: ex killer Avola depose al processo di Capaci ma i giudici non gli credettero (Di giovedì 29 aprile 2021) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) - Le dichiarazioni dell'ex killer di Mafia Maurizio Avola, ex collaboratore di giustizia che ora sostiene di essere stato tra gli autori della strage Borsellino, lo scorso anno vennero ritenute piene di "evidenti mutevolezze e imprecisioni" dai giudici del processo di Capaci bis che si è celebrato a Caltanissetta. In quella occasione Avola, interrogato dalla difesa di uno degli imputati, disse: "Nel '92 ho conosciuto un esperto di esplosivi a casa di Aldo Ercolano. Era poco più alto di 1.80, robusto, capelli scuri. Vestiva elegante. Mi dicevano che era venuto per dirci come si preparava un esplosivo. Aveva la parlata tipica dell'italo americano. Mi fu presentato come appartenente alla famiglia mafiosa americana di John Gotti. Ci disse come ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) - Le dichiarazioni dell'exdiMaurizio, ex collaboratore di giustizia che ora sostiene di essere stato tra gli autori della strage Borsellino, lo scorso anno vennero ritenute piene di "evidenti mutevolezze e imprecisioni" daideldibis che si è celebrato a Caltanissetta. In quella occasione, interrogato dalla difesa di uno degli imputati, disse: "Nel '92 ho conosciuto un esperto di esplosivi a casa di Aldo Ercolano. Era poco più alto di 1.80, robusto, capelli scuri. Vestiva elegante. Mi dicevano che era venuto per dirci come si preparava un esplosivo. Aveva la parlata tipica dell'italo americano. Mi fu presentato come appartenente alla famiglia mafiosa americana di John Gotti. Ci disse come ...

