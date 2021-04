Madre uccise i figli piccoli a Rebibbia, a processo la psichiatra (Di giovedì 29 aprile 2021) È stata rinviata a giudizio Loriana Bianchi, la psichiatra dell’Asl Roma 2 in servizio nel reparto femminile del carcere di Rebibbia, accusata di omicidio colposo in relazione alla morte di due bambini uccisi dalla Madre Alice Sebesta il 20 settembre del 2018 nel reparto nido dello stesso istituto di pena, dove era detenuta per reati di droga. Sebesta, assolta nel dicembre del 2019 dall’accusa di omicidio volontario per vizio totale di mente, deve trascorrere 15 anni nella Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Castiglione delle Stiviere perche’ affetta da disturbi mentali e ritenuta socialmente pericolosa. Oggi, invece, il gup ha stabilito che Bianchi sara’ processata a partire dal 13 aprile 2022 davanti alla settima sezione del tribunale: secondo la procura, avrebbe omesso, “per colpa, determinata da ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) È stata rinviata a giudizio Loriana Bianchi, ladell’Asl Roma 2 in servizio nel reparto femminile del carcere di, accusata di omicidio colposo in relazione alla morte di due bambini uccisi dallaAlice Sebesta il 20 settembre del 2018 nel reparto nido dello stesso istituto di pena, dove era detenuta per reati di droga. Sebesta, assolta nel dicembre del 2019 dall’accusa di omicidio volontario per vizio totale di mente, deve trascorrere 15 anni nella Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Castiglione delle Stiviere perche’ affetta da disturbi mentali e ritenuta socialmente pericolosa. Oggi, invece, il gup ha stabilito che Bianchi sara’ processata a partire dal 13 aprile 2022 davanti alla settima sezione del tribunale: secondo la procura, avrebbe omesso, “per colpa, determinata da ...

