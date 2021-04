M5S | Conte | “Verso separazione consensuale da Rousseau”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nelle prossime ore ci sarà unada. Lo sottolinea Giuseppe, chiudendo l’assemblea notturna con i capi-commissione M5S. Utilizzeremo un altro strumento per votare la carta dei valori e il nuovo statuto, spiega. Sul doppio mandato ci confronteremo con chiarezza, aggiunge, sottolineando come il percorso del M5S fin qui ci abbia dato tantissime soddisfazioni: il Paese in tre anni non è mai stato così incisivamente modificato. Dobbiamo vincere le elezioni, sottolinea, dobbiamo allargare il campo del centrosinistra, dobbiamo parlare anche all’elettorato moderato. Avremo sensibilitàblocchi sociali a cui la sinistra non parla, come piccole imprese, partite Iva, autonomi, piccoli commercianti, ha proseguito l’ex premier, secondo il quale il M5S conserverà la sua ...