Lost Soul Aside su PS5, è ufficiale anche la versione next gen del gioco – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 aprile 2021) Lost Soul Aside uscirà sia su PS4 che su PS5, dopo la presentazione arriva anche la conferma ufficiale della versione su console next gen del gioco.. Lost Soul Aside arriverà anche su PS5, arriva la conferma ufficiale dell'uscita del gioco anche sulla console next gen di Sony, cosa che appariva ormai piuttosto evidente dalla recente presentazione ma che è stata confermata solo nelle ore scorse. Dopo aver visto i 18 minuti di gameplay per il sorprendente hack & slash in questione, il team Ultizero Games ha infine riferito specificamente che Lost

