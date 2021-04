L' ex Pac Bergamin si consegna a Parigi

Advertising

LPincia : RT @claudio_2022: Avanti un altro. Luigi Bergamin si costituisce a Parigi, era l'ideologo dei Pac di Cesare Battisti. - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Bergamin si costituisce al palazzo di giustizia di Parigi. Era uno degli ex terroristi per i quali l'Italia ha avviato la pr… - Annalis80790333 : RT @claudio_2022: Avanti un altro. Luigi Bergamin si costituisce a Parigi, era l'ideologo dei Pac di Cesare Battisti. - claudio_2022 : Avanti un altro. Luigi Bergamin si costituisce a Parigi, era l'ideologo dei Pac di Cesare Battisti. - TgrRaiFVG : Bergamin si costituisce al palazzo di giustizia di Parigi. Era uno degli ex terroristi per i quali l'Italia ha avvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pac Bergamin

... poi, diventare uno dei fondatori dei. Nel corso della sua fuga in Francia,è stato arrestato più volte a Parigi e sempre rimesso in libertà. Per l'ex terrorista rosso l'8 aprile sarebbe ...è un ex militante dei(gruppi Proletari Armati per il Comunismo), deve scontare una pena di 16 anni e 11 mesi di reclusione come ideatore dell'omicidio del maresciallo Antonio Santoro, ...Bergamin, ex Pac, era riuscito a fuggire dopo gli arresti compiuti nel corso dell’operazione "Ombre Rosse". Ancora ricercati Raffaele Ventura e Maurizio Di Marzio ...Luigi Bergamin, uno dei 3 ex terroristi rossi in fuga dopo l’ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Ex ...