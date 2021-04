**Lega: Calenda, 'Durigon deve dimettersi'** (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Durigon deve dimettersi e se non lo fa, va cacciato dal governo perché quello che è successo è un fatto gravissimo. Non c'entrano nulla i 5 Stelle con questa vicenda come dice Salvini, va messo alla porta nel più breve tempo possibile". Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "e se non lo fa, va cacciato dal governo perché quello che è successo è un fatto gravissimo. Non c'entrano nulla i 5 Stelle con questa vicenda come dice Salvini, va messo alla porta nel più breve tempo possibile". Così il leader di Azione Carlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

