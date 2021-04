Lazio zona gialla, Rt a 0,85 (Di giovedì 29 aprile 2021) Lazio Rt oggi, “0,85” in crescita rispetto allo 0,78 della scorsa settimana. “L’incidenza è a 139 per 100mila abitanti”, stabile rispetto ai 140 casi/100mila di una settimana fa. Lo riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, nel bollettino diffuso al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. L’assessore raccomanda di “mantenere alto il livello di attenzione”. Secondo i dati dell’ultimo bollettino sono 1.124 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 aprile nel Lazio. Si registrano altri 27 decessi. “Proseguono nel Lazio le prenotazioni per il vaccino anti-Covid previste nella fase 4” dichiara l’assessore regionale della Sanità Alessio D’Amato. “Stanotte a mezzanotte sarà il turno dei nati ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021)Rt oggi, “0,85” in crescita rispetto allo 0,78 della scorsa settimana. “L’incidenza è a 139 per 100mila abitanti”, stabile rispetto ai 140 casi/100mila di una settimana fa. Lo riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, nel bollettino diffuso al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. L’assessore raccomanda di “mantenere alto il livello di attenzione”. Secondo i dati dell’ultimo bollettino sono 1.124 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 aprile nel. Si registrano altri 27 decessi. “Proseguono nelle prenotazioni per il vaccino anti-Covid previste nella fase 4” dichiara l’assessore regionale della Sanità Alessio D’Amato. “Stanotte a mezzanotte sarà il turno dei nati ...

