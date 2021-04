Incidente all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, un’auto precipita nel locale caldaia (Di giovedì 29 aprile 2021) Incidente all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove un’auto, probabilmente in fase di manovra, è precipitata nel locale caldaia. Auto che precipita (Getty Images)Si grida al miracolo a Lecce , più esattamente presso l’Ospedale “Vito Fazzi”, dove questa mattina un’auto, una BMW X3, è precipitata nel locale caldaia dopo un volo di diversi metri. Probabilmente l’auto in fase di manovra, ha effettuato uno scatto improvviso, per cui ha oltrepassato il marciapiede e centrato in pieno un muretto. precipitando, l’auto si è anche ribaltata. Alla guida vi era una dottoressa di 53 anni di Racale ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021)” di, dove, probabilmente in fase di manovra, èta nel. Auto che(Getty Images)Si grida al miracolo a, più esattamente presso l’Ospedale “”, dove questa mattina, una BMW X3, èta neldopo un volo di diversi metri. Probabilmente l’auto in fase di manovra, ha effettuato uno scatto improvviso, per cui ha oltrepassato il marciapiede e centrato in pieno un muretto.ndo, l’auto si è anche ribaltata. Alla guida vi era una dottoressa di 53 anni di Racale ...

