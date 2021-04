Il bollettino sul coronavirus: in Piemonte meno positivi e meno ricoveri (Di giovedì 29 aprile 2021) I ricoverati in terapia intensiva sono 220 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.170 (- 94 rispetto a ieri). Leggi su lastampa (Di giovedì 29 aprile 2021) I ricoverati in terapia intensiva sono 220 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.170 (- 94 rispetto a ieri).

Advertising

ASLBiella : RT @PiemonteInforma: E' stata appena pubblicata sul Bollettino Ufficiale della @regionepiemonte una nuova ordinanza del presidente @Alberto… - infoitinterno : 29 aprile 2021, il bollettino sul coronavirus in Italia oggi: 14.320 contagiati, 288 morti e 18.088 guariti - ElioLannutti : Il bollettino sul coronavirus in Italia oggi con i numeri del ministero della Salute, gli ultimi aggiornamenti sui… - emanuelerig : Bollettino: DecretoSostegni in materia di lavoro e economia; un report sul salario minimo; Piano Nazionale di Ripre… - fachetti3333 : RT @paolacars: Superati i 4 milioni di casi totali dall’inizio dell’epidemia, compresi guariti e deceduti. Sempre in calo ricoveri e terapi… -