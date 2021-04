Gattuso-Napoli i giocatori chiedono a De Laurentiis la riconferma del tecnico. Il retroscena (Di giovedì 29 aprile 2021) Napoli – Gennaro Gattuso a fine stagione potrebbe lasciare la squadra azzurra. Il patron Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta contro il Verona ha di fatto messo alla porta il tecnico calabrese e ha contattato altri tecnici tra i quali, Benitez, Sarri e Spalletti. I risultati del Napoli però stanno dando ragione a Gattuso. Gli infortuni e il Covid hanno frenato la corsa dei partenopei ai primissimi posti della classifica, vedendo questa Inter e soprattutto il declino della Juventus, il rammarico in casa Napoli è davvero forte. Gattuso, I CALCIATORI DEL Napoli chiedono LA riconferma La squadra è tutta con il tecnico, indiscrezione confermata anche da alcuni procuratori, tra i quelli ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 aprile 2021)– Gennaroa fine stagione potrebbe lasciare la squadra azzurra. Il patron Aurelio Dedopo la sconfitta contro il Verona ha di fatto messo alla porta ilcalabrese e ha contattato altri tecnici tra i quali, Benitez, Sarri e Spalletti. I risultati delperò stanno dando ragione a. Gli infortuni e il Covid hanno frenato la corsa dei partenopei ai primissimi posti della classifica, vedendo questa Inter e soprattutto il declino della Juventus, il rammarico in casaè davvero forte., I CALCIATORI DELLALa squadra è tutta con il, indiscrezione confermata anche da alcuni procuratori, tra i quelli ...

Advertising

claudioruss : Il premio #Champions fissato da Aurelio De Laurentiis è un gesto importante, ma il gruppo #Napoli è con #Gattuso a… - FBiasin : Ricordiamo sempre che il #Napoli gioca male e #Gattuso non ha trasmesso niente. Giusto cambiarlo. #NapoliLazio - ZZiliani : Ricapitolando, dopo sette mesi passati a incensare #Pirlolandia e a compatire #Gattuso e la sua band, a 5 partite d… - diego_tvl : @Szobosalv Per il bene del Napoli ? ?? Infatti oggi siamo pienamente in Champions grazie al suo sostituto, dopo che l'esonero di Gattuso. - NCarmine39 : RT @napolipiucom: Gattuso-Napoli i giocatori chiedono a De Laurentiis la riconferma del tecnico. Il retroscena -