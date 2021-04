Advertising

MimmoMoramarco : RT @TeleAppula: Precipita con l’auto in fossato ospedale L - LaGazzettaWeb : Foggia, auto contro scooter rubato: ferito giovane extracomunitario - TeleAppula : Precipita con l’auto in fossato ospedale L - LaGazzettaWeb : Auto contro moto a Foggia: danni ai veicoli, 3 feriti - ZeniaConfusa : RT @AlbertoLetizia2: La scorsa notte in provincia di Foggia da un'auto sono stati esplosi colpi di fucile contro un'altra auto, 2 degli occ… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia auto

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Questa mattina la Polizia Locale diè intervenuta su via Sant'Alfonso De Liguori per un incidente stradale avvenuto tra una Opel ed uno scooter condotto da un giovane extracomunitario rimasto lievemente ferito. Da un controllo è ...Ad esempio, la provincia diha dato il via libera al progetto denominato 'in Bici' ... Bonuselettriche 2021: i beneficiari Ulteriori forme di incentivazione, sempre previste dalla ...FOGGIA - Questa mattina la Polizia Locale di Foggia è intervenuta su via Sant'Alfonso De Liguori per un incidente stradale avvenuto tra una Opel ed uno scooter condotto da un giovane extracomunitario ...Spaventoso incidente stradale ieri pomeriggio in via Gioberti a Foggia. Ad entrare in collisione una Mercedes ed una moto Suzuki. L'impatto è stato violentissimo, tanto che i due veicoli hanno riporta ...