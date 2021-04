Davide Astori, un documentario in memoria del campione (Di giovedì 29 aprile 2021) Il mondo del pallone non dimenticata Davide Astori Il 4 marzo del 2018, l’ex capitano della Fiorentina, Davide Astori, si spegneva in una camera d’hotel a causa di un problema cardiaco. Se la morte poteva essere evitata o meno è ancora da stabilire, con il processo, a carico del Medico Giorgio Galanti, unico imputato, ancora in atto. Intanto in sui memoria verrà realizzato e prodotto un documentario. In questi giorni il Museo del Calcio (dove si trova conservata la maglia numero 13 indossata per l’amichevole Italia – Germania) a Coverciano è diventato il set per produrre un omaggio all’ex capitano della Viola, prodotto dalla rivista Edera. Il progetto include la realizzazione a Firenze del murale dedicato ad Astori, un’idea voluta e ideata dalla Fondazione ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Il mondo del pallone non dimenticataIl 4 marzo del 2018, l’ex capitano della Fiorentina,, si spegneva in una camera d’hotel a causa di un problema cardiaco. Se la morte poteva essere evitata o meno è ancora da stabilire, con il processo, a carico del Medico Giorgio Galanti, unico imputato, ancora in atto. Intanto in suiverrà realizzato e prodotto un. In questi giorni il Museo del Calcio (dove si trova conservata la maglia numero 13 indossata per l’amichevole Italia – Germania) a Coverciano è diventato il set per produrre un omaggio all’ex capitano della Viola, prodotto dalla rivista Edera. Il progetto include la realizzazione a Firenze del murale dedicato ad, un’idea voluta e ideata dalla Fondazione ...

Advertising

SaraMeini : “Noi siamo la Fiorentina”. I tifosi Viola si fanno sentire al centro sportivo “Davide Astori” alla vigilia della sf… - 361_magazine : #DavideAstori: un documentario per ricordare il campione - sportli26181512 : Museo di Coverciano diventa set per documentario su Astori: (ANSA) - ROMA, 28 APR - Il Museo del Calcio a Covercian… - FiorentinaUno : VIDEO-SOCIAL, Rocco Commisso è al centro sportivo Davide Astori per seguire l’allenamento dei viola -… - Calcio_Casteddu : #Coverciano, il #MuseodelCalcio sarà il set del documentario su Davide #Astori #CalcioCasteddu -