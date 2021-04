David Riondino | è il padre o parente di Michele Riondino?

Leggi su puglia24news

(Di giovedì 29 aprile 2021)è un cantautore, attore e regista di grande successo che piace molto al pubblico. Lui questa sera, giovedì 29 aprile, sarà protagonista del pre prima serata di Rai Tre a Via dei Matti numero 0, il programma musicale condotto da Stefano Bollani e da sua moglie Valentina Cenni. Scopriamo qualcosa in più su di lui. In molti si chiedono seè ildi, famoso attore anche lui. Quest’ultimo è colui che interpreta il Giovane Montalbano. Alla domanda seè ildi, la risposta è negativa, lui non è ildel giovane attore. Inoltre tra loro non c’è ...