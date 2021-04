Darmian | Conte una marcia in più rispetto a Van Gaal e Mou

(Di giovedì 29 aprile 2021) L'ex esterno di Milan, Torino e Manchester United, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di come sta vivendo l'attesa di laurearsi campione d'Italia con l'Inter . "Ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Darmian Conte

Ecco in quale momento della stagioneha capito che questo poteva essere l'anno giusto per i nerazzurri. "Sassuolo, girone d'andata. Tutto quel che c'è stato prima e dopo. Era una partita ...... Matteosi è concesso in intervista alla Gazzetta dello Sport con cui ha raccontato questa ... IL DISCORSO DIDOPO IL MILAN - 'Chiaro e fermo: 'Ora loro sono dietro, psicologicamente ..."È stato il mio allenatore più importante, quello che mi ha fatto diventare “Giaccherinho”. Resto affezionato al tecnico e gli auguro di vincere il campionato ...Matteo Darmian ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Tanti i temi toccati dalla svolta scudetto al rapporto con Conte.