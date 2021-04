Covid in Lombardia | 2 304 nuovi positivi con oltre 51 mila tamponi | continua il calo dei ricoveri A Bergamo +179 casi

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). A fronte di 51.253… - fisco24_info : Covid Lombardia, oggi 2.306 contagi e 40 morti: bollettino 29 aprile: I dati della Regione - Open_gol : Con +2.304 nuovi contagi, salgono a quota 52.074 le persone attualmente positive in Lombardia. Il bollettino?? - qn_giorno : #bollettinoCovid Bollettino Covid in Italia e Lombardia: 14.320 nuovi contagi, 288 morti. - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #29aprile #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Ausere Actimel insieme per la realizzazione del programma vaccinale contro il- 19 delle persone anziane e vulnerabili all'interno della città di Milano. Il progetto 'Più Forti insieme con ...Lasta preparando una piattaforma per l'erogazione del green pass europeo, la certificazione attraverso cui sarà possibile muoversi liberamente nell'Unione europea. Ad annunciarlo in ...Milano, 29 apr. (Adnkronos) - In Lombardia, a fronte di 51.253 tamponi effettuati, sono 2.304 i nuovi casi risultati positivi al Covid (4,4%). E' quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione. Co ...Questi i dati contenuti nel terzo focus relativo all’impatto del Covid 19 sull’economia del territorio elaborato dall’Osservatorio economia e territorio del Centro Studi Sintesi per Cna Veneto e Cna ...