Avanti un Altro | lei ha un debole per Laurenti | “E’ disgustoso | è una ragazzina” FOTO

Advertising

AzzolinaLucia : Dopo settimane di inutile ostruzionismo del centrodestra finalmente la legge contro l’omotransfobia è stata calenda… - gaiatortora : Il famigerato circuito mediatico aveva l'occasione per dimostrare che un passo avanti verso la civiltà e il rispett… - ciropellegrino : «Ho ascoltato #Draghi sulle risorse per il Sud. Ho tirato un sospiro di sollievo quando ha terminato. Se fosse anda… - maecarbarb : RT @FabioFranchi1: E anche questo problemino l'avevamo focalizzato già nel marzo dell'anno scorso, e riportato nel libro. Dopo il riconosci… - eowyn962010 : RT @FabioFranchi1: E anche questo problemino l'avevamo focalizzato già nel marzo dell'anno scorso, e riportato nel libro. Dopo il riconosci… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti Altro

Azione che parte da sinistra, e si conclude dall'lato con il tiro di Wan - Bissaka che ... La Roma èalla fine del primo tempo grazie alle reti di Pellegrini e Dzeko che hanno ribaltato il ...... Cavani va ancora vicino al gol, Ibanez salva di testa su Rashford e lo United crea almeno un... Eppure l'occasione per tornarearriva, ma stavolta Pellegrini fa la scelta sbagliata e ...Nonostante tre infortuni nei primi 37’ (Veretout, Lopez e Spinazzola) i giallorossi tengono un tempo, poi sprofondano: Cavani e Fernandes mettono in ginocchio Fonseca, e finisce in goleada ...Avanti un Altro regala immediatamente una concorrente piuttosto simpatica, ma triste. Il siparietto con Paolo Bonolis non può mancare: cosa è successo ...