**Archeologia: antico Egitto, scoperte 110 tombe di tre diverse civiltà nel delta del Nilo** (2) (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono stati scoperti anche i resti di un bambino sepolto all'interno di un vaso in ceramica del periodo Bhutto 2. Ashmawi ha reso noto, inoltre, che le cinque tombe risalenti al periodo Naqada III sono anch'esse fosse di forma ovale scavate nello strato sabbioso del delta, comprese due tombe che avevano i lati coperti da uno strato di argilla. All'interno dei sepolcri, la missione archeologica ha trovato una collezione di arredi funerari caratteristici di questo periodo, vasi cilindrici e triangolari, oltre a preghiere funebri incise su piatti di kohl, la cui superficie era decorata con disegni e forme geometriche. Nadia Khader, funzionaria archeologa del Consiglio supremo delle antichità egiziane, ha affermato che 31 delle 37 tombe del secondo periodo di transizione (periodo Hyksos) sono fosse ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono stati scoperti anche i resti di un bambino sepolto all'interno di un vaso in ceramica del periodo Bhutto 2. Ashmawi ha reso noto, inoltre, che le cinquerisalenti al periodo Naqada III sono anch'esse fosse di forma ovale scavate nello strato sabbioso del, comprese dueche avevano i lati coperti da uno strato di argilla. All'interno dei sepolcri, la missione archeologica ha trovato una collezione di arredi funerari caratteristici di questo periodo, vasi cilindrici e triangolari, oltre a preghiere funebri incise su piatti di kohl, la cui superficie era decorata con disegni e forme geometriche. Nadia Khader, funzionaria archeologa del Consiglio supremo delle antichità egiziane, ha affermato che 31 delle 37del secondo periodo di transizione (periodo Hyksos) sono fosse ...

Advertising

TV7Benevento : **Archeologia: antico Egitto, scoperte 110 tombe di tre diverse civiltà nel delta del Nilo** (2)... - TV7Benevento : **Archeologia: antico Egitto, scoperte 110 tombe di tre diverse civiltà nel delta del Nilo**... - ASCOMARE_ : RT @AdriaMed: SAVE THE DATE: 11 giugno 2021 | ore 10:00-12:00 Webinar - Uno sguardo sulla storia e l’archeologia del Mediterraneo antico… - AdriaMed : SAVE THE DATE: 11 giugno 2021 | ore 10:00-12:00 Webinar - Uno sguardo sulla storia e l’archeologia del Mediterrane… - IohannesBrescia : Peccato non serva un dottorando in storia e archeologia del mondo antico ?? -