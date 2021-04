Amici 20, Rudy Zerbi fa dietrofront su Raffaele Renda: il nuovo progetto divide (Di giovedì 29 aprile 2021) Quando ormai manca poco al settimo serale di Amici 20, il talent show di Maria De Filippi fa discutere per quello che il web ritiene un clamoroso dietrofont di Rudy Zerbi nei riguardi di Raffaele Renda. Tra i due non è mai corso buon sangue nella scuola dei talenti, soprattutto al serale e fino al momento dell’eliminazione di Raffaele, battuto al sesto serale proprio dal pupillo di Rudy, Deddy. Eppure e mezzo social i due ora fanno sapere che presto un nuovo impegno radiofonico li vedrà collaborare. I rispettivi annunci social, intanto, dividono l’opinione del pubblico tv e in particolare non mancano accuse dure su Zerbi, che lo tacciano di incoerenza mostrata nel voler collaborare con il calabrese che lui aveva spesso e volentieri ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 aprile 2021) Quando ormai manca poco al settimo serale di20, il talent show di Maria De Filippi fa discutere per quello che il web ritiene un clamoroso dietrofont dinei riguardi di. Tra i due non è mai corso buon sangue nella scuola dei talenti, soprattutto al serale e fino al momento dell’eliminazione di, battuto al sesto serale proprio dal pupillo di, Deddy. Eppure e mezzo social i due ora fanno sapere che presto unimpegno radiofonico li vedrà collaborare. I rispettivi annunci social, intanto, dividono l’opinione del pubblico tv e in particolare non mancano accuse dure su, che lo tacciano di incoerenza mostrata nel voler collaborare con il calabrese che lui aveva spesso e volentieri ...

