A Dubai raccolti 10 milioni di dollari per donare cibo ai bisognosi

Quasi dieci milioni di dollari sono stati raccolti nell'asta d'arte che si è svolta a Dubai con l'obiettivo di garantire cento milioni di pasti. Nell'asta, riferisce il quotidiano The National, sono state vendute opere di Nelson Mandela, Pablo Picasso, Salvador Dali, Henri Matisse, Joan Miró e David Hockney e anche dei lavori dell'artista contemporaneo Sacha

