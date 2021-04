Vaccini: Procida, al via campagna massa per isola covid free (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dalle 9 di oggi ha preso il via la campagna vaccinale di massa che punta a fare di Procida la prima isola italiana covid free; alle 13.00 erano stati circa 200 i vaccinati della categoria over 50 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dalle 9 di oggi ha preso il via lavaccinale diche punta a fare dila primaitaliana; alle 13.00 erano stati circa 200 i vaccinati della categoria over 50 ...

