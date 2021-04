**Terrorismo: Eliseo, 'anche la Francia è stata toccata, comprendiamo bisogno giustizia'** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Parigi, 28 apr. (Adnkronos) - "Il Presidente (Emmanuel Macron, ndr) ha voluto risolvere la questione, come chiedeva l'Italia da anni. anche la Francia, che è stata toccata dal terrorismo, comprende il bisogno assoluto di giustizia delle vittime. Che si iscrive ugualmente nell'imperiosa necessità della costruzione d una Europa della giustizia incentrata sulla fiducia reciproca", si legge in un comunicato dell'Eliseo citato dal quotidiano le Monde. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Parigi, 28 apr. (Adnkronos) - "Il Presidente (Emmanuel Macron, ndr) ha voluto risolvere la questione, come chiedeva l'Italia da anni.la, che èdal terrorismo, comprende ilassoluto didelle vittime. Che si iscrive ugualmente nell'imperiosa necessità della costruzione d una Europa dellaincentrata sulla fiducia reciproca", si legge in un comunicato dell'citato dal quotidiano le Monde.

