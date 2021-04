Tentata rapina in gioielleria nel cuneese, due morti (Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ finito in tragedia un tentativo di rapina in una gioielleria a Grinzane, nel cuneese. A quanto si apprende due persone si troverebbero a terra, in strada, morte. Dovrebbe trattarsi di due rapinatori. Sul posto stanno operando i carabinieri. Il gioielliere, invece, non risulterebbe ferito. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ finito in tragedia un tentativo diin unaa Grinzane, nel. A quanto si apprende due persone si troverebbero a terra, in strada, morte. Dovrebbe trattarsi di duetori. Sul posto stanno operando i carabinieri. Il gioielliere, invece, non risulterebbe ferito. L'articolo proviene da Italia Sera.

